Maksima Trivaškeviča komēdijas izrāde "Smaids"

Ierašanās pasākumā, obligāti ņemot līdzi humora izjūtu un labu dzirdi, jo joki būs jāklausās. Dreskods: drēbes, bet, jo melnākas, jo labāk!
Biļešu cena: 5 eiro, biļetes iespējams iegādāties pirms pasākuma Ķeguma Tautas namā.
11. septembrī plkst. 19.00 Ķeguma Tautas namā Maksims Trivaškevičs piedāvā savu jaunāko stand-up komēdijas izrādi "Smaids", kura 2025. gada augustā piedzīvoja pirmizrādi un tagad tiek aktīvi demonstrēta latviski runājošiem indivīdiem visā pasaulē.
Ierašanās pasākumā, obligāti ņemot līdzi humora izjūtu un labu dzirdi, jo joki būs jāklausās. Dreskods: drēbes, bet, jo melnākas, jo labāk!
Biļešu cena: 5 eiro, biļetes iespējams iegādāties pirms pasākuma Ķeguma Tautas namā.