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Pirmdiena, 26.10.2026 03:53
Amanda, Amanta, Kaiva

Maskošanās Ķegumā

31 Okt
17:00
Maskošanās Ķegumā

Maskošanās Ķegumā

31 Okt
17:00

31. oktobrī no plkst. 17.00 Ķeguma Tautas namā notiks maskošanās.

Ķeguma Tautas namā bubulīgākais pasākums gadā, kad no mājas uz māju sāk staigāt lielāki un mazāki zvēri un nezvēri.

Šajā vakarā:

  • nāc un  tirgojies mazo ķiparu rudens tirdziņā;
  • darbojies radošajās darbnīcās ļauno garu aizbaidīšanai, kuras veidos biedrība “Esi aktīvs, radošs un izzinošs”.
  • dodies Ķeguma Jauniešu domes bailīgajā labirintā ar uzdevumiem un mīklām tiem, kam tuvas burvestības;

Un, protams, piedalies ikgadējā “Ķecerīgāko tērpu parādē” un palielies ar savu masku citiem.

Ieeja bez maksas.

31. oktobrī no plkst. 17.00 Ķeguma Tautas namā MASKOŠANĀS. Ķeguma Tautas namā bubulīgākais pasākums gadā, kad no mājas uz māju sāk staigāt lielāki un mazāki zvēri un nezvēri.
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