Maskošanās Ķegumā

Ķeguma Tautas namā bubulīgākais pasākums gadā, kad no mājas uz māju sāk staigāt lielāki un mazāki zvēri un nezvēri.
Šajā vakarā:
- nāc un tirgojies mazo ķiparu rudens tirdziņā;
- darbojies radošajās darbnīcās ļauno garu aizbaidīšanai, kuras veidos biedrība “Esi aktīvs, radošs un izzinošs”.
- dodies Ķeguma Jauniešu domes bailīgajā labirintā ar uzdevumiem un mīklām tiem, kam tuvas burvestības;
Un, protams, piedalies ikgadējā “Ķecerīgāko tērpu parādē” un palielies ar savu masku citiem.
Ieeja bez maksas.