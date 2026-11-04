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Trešdiena, 04.11.2026 15:27
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Mazozolu pagasta iedzīvotāju padomes sēde

6 Nov
18:00
Mazozolu pagasta iedzīvotāju padomes sēde

Mazozolu pagasta iedzīvotāju padomes sēde

6 Nov
18:00

Mazozolu pagasta iedzīvotāju padomes sēde notiks 2026. gada 6. novembrī plkst. 18.00 Mazozolu pagasta Kultūras namā.

Darba kārtībā:

  1. Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana. Apsaimniekošanas iespējas, iedzīvotāju tiesības un pienākumi, aktuālie jautājumi.
    Kaspars Grīnbergs – SIA “Ogres Namsaimnieks” pārstāvis.
  2. Civilā aizsardzība un iedzīvotāju drošība. Gatavība krīzes situācijām, rīcība ārkārtas situācijās un praktiski ieteikumi iedzīvotājiem.
  3. Projekts “Sapņu ielejas skatuve”. Aktuālā informācija par projekta virzību un turpmākajiem plāniem. 
  4. Citi aktuālie pagasta jautājumi. Iedzīvotāju priekšlikumi, jautājumi un diskusijas.
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