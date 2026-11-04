Mazozolu pagasta iedzīvotāju padomes sēde

Darba kārtībā:
- Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana. Apsaimniekošanas iespējas, iedzīvotāju tiesības un pienākumi, aktuālie jautājumi.
Kaspars Grīnbergs – SIA “Ogres Namsaimnieks” pārstāvis.
- Civilā aizsardzība un iedzīvotāju drošība. Gatavība krīzes situācijām, rīcība ārkārtas situācijās un praktiski ieteikumi iedzīvotājiem.
- Projekts “Sapņu ielejas skatuve”. Aktuālā informācija par projekta virzību un turpmākajiem plāniem.
- Citi aktuālie pagasta jautājumi. Iedzīvotāju priekšlikumi, jautājumi un diskusijas.