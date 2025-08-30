Sestdiena, 30.08.2025 14:21
Alvis, Jolanta, Samanta
Sestdiena, 30.08.2025 14:21
Alvis, Jolanta, Samanta

"Medus diena dravā 2025"

29 -31 Aug Ogres novads
12:00
"Medus diena dravā 2025"

"Medus diena dravā 2025"

29 -31 Aug Ogres novads
12:00

No 22. augusta vairāk nekā 25 biškopju saimniecībās visā Latvijā norisinās pasākums "Medus diena dravā 2025"! 29., 30. un 31. augustā pasākums norisinās arī pie vairākiem biškopjiem Ogres novadā. Pasākuma mērķis ir iepazīstināt ar medus un pārējo biškopības produktu iegūšanu un pielietošanas iespējām, kā arī pievērst uzmanību biškopja aroda un medusbišu nozīmei apputeksnēšanā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.

Apmeklējot dravu biškopja pavadībā, iepazīsiet dažādas medus garšas un bišu dzīvi, aizraujoši pavadīsiet laiku ar ģimeni un draugiem. Par Ogres novada biškopju dalību pasākumā informāciju var atrast "Visit Ogre" "Facebook" kontā.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.