Apmeklējot dravu biškopja pavadībā, iepazīsiet dažādas medus garšas un bišu dzīvi, aizraujoši pavadīsiet laiku ar ģimeni un draugiem. Par Ogres novada biškopju dalību pasākumā informāciju var atrast "Visit Ogre" "Facebook" kontā.
"Medus diena dravā 2025"29 -31 Aug Ogres novads
12:00
No 22. augusta vairāk nekā 25 biškopju saimniecībās visā Latvijā norisinās pasākums "Medus diena dravā 2025"! 29., 30. un 31. augustā pasākums norisinās arī pie vairākiem biškopjiem Ogres novadā. Pasākuma mērķis ir iepazīstināt ar medus un pārējo biškopības produktu iegūšanu un pielietošanas iespējām, kā arī pievērst uzmanību biškopja aroda un medusbišu nozīmei apputeksnēšanā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.