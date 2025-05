Meistarklase bērniem "Rāmītī austs sienas dekors"

2., 3., 16. un 17. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 12.00 Ogres novada Kultūras centra Radošajā telpā notiks meistarklase bērniem "Rāmītī austs sienas dekors". Aicina bērnus vecumā no 10 gadiem (jaunāki bērni meistarklasi aicināti apmeklēt pieaugušā pavadībā) apmeklēt radošu nodarbību, kuras laikā no dzijām, auduma strēmelītēm un citiem materiāliem izgatavos austu sienas dekoru.