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Pirmdiena, 08.06.2026 23:14
Frīda, Frīdis, Mundra

Meistarklase "Dabas spēka rīts"

21 Jūn Pie Madlienas Kultūras nama
10:00
Meistarklase "Dabas spēka rīts"

Meistarklase "Dabas spēka rīts"

21 Jūn Pie Madlienas Kultūras nama
10:00

21. jūnijā plkst. 10.00 pie Madlienas Kultūras nama notiks meistarklase “Dabas spēka rīts” kopā ar “Meistaru Sarkaņos”. Būs sarunas par augiem to daudzveidību un izmantošanu veselības uzlabošanai un uzturēšanai, augu paklāju aušana un pirts slotiņu siešana.

Bāzes materiāli tiks nodrošināti, bet droši var pieplūkt gan pļāvās. gan mežos to, ko dvēsele vēlas, jo tā zina labāk kas pašam nepieciešams. Dalību vēlams pieteikt iepriekš pa tālruni 26097808 (Juta). Dalības maksa: 5 eiro.

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