Neirografika ir zīmēšana ar nozīmi, kuras laikā var ieraudzīt iekšējos blokus, apzināties savu iekšējo spēku, resursus, sapņus, uz ko tiekties, un rast jaunus ceļus, kā nokļūt līdz tiem. Meistarklasi vadīs māksliniece un sertificēta neirografikas speciāliste Liena Subatiņa–Brazeviča.
Iepriekšējas zināšanas vai mākslinieciskas dotības nav nepieciešamas. Visi materiāli tiks nodrošināti, taču, ja vēlies, vari ņemt līdzi savus mīļākos krāsu zīmuļus, flomāsterus vai marķierus.
Dalības maksa: 5 eiro. Vēlama iepriekšēja pieteikšanās. Tālr. 65024345.