Trešdiena, 28.01.2026 19:37
Kārlis, Spodris
Trešdiena, 28.01.2026 19:37
Kārlis, Spodris

Meistarklase "Es koka tapšana"

8 Feb Ogres Vēstures un mākslas muzejs
13:00
Meistarklase "Es koka tapšana"

Meistarklase "Es koka tapšana"

8 Feb Ogres Vēstures un mākslas muzejs
13:00

8. februārī plkst. 13.00 Ogres Vēstures un mākslas muzejā aicina uz meistarklasi "Es koka tapšana". Radošā un brīvā atmosfērā ekspozīcijas “Ģeoprocesi” ietvaros, izmantojot neirografikas metodi, dalībnieki uzzīmēs savu īpašo koku. Izzinās sevis tapšanas, augšanas un pārmaiņu procesus, vēros sajūtas, piefiksēs emocijas un baudīs kopābūšanu.

Neirografika ir zīmēšana ar nozīmi, kuras laikā var ieraudzīt iekšējos blokus, apzināties savu iekšējo spēku, resursus, sapņus, uz ko tiekties, un rast jaunus ceļus, kā nokļūt līdz tiem. Meistarklasi vadīs māksliniece un sertificēta neirografikas speciāliste Liena Subatiņa–Brazeviča.

Iepriekšējas zināšanas vai mākslinieciskas dotības nav nepieciešamas. Visi materiāli tiks nodrošināti, taču, ja vēlies, vari ņemt līdzi savus mīļākos krāsu zīmuļus, flomāsterus vai marķierus.

Dalības maksa: 5 eiro. Vēlama iepriekšēja pieteikšanās. Tālr. 65024345.

mceu_1667624711769610690976.png

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?