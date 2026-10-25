Meistarklase "Veselīgs uzturs - dārzeņu fermentēšana" Ogrē

Dārzeņu fermentēšanas meistarklase ir praktiska un izzinoša meistarklase par dārzeņu fermentēšanu un probiotisku produktu nozīmi ikdienas uzturā. Dalībnieki iepazīs fermentēšanas pamatprincipus, degustēs dažādus gatavus fermentētus produktus un praktiski pagatavos savu fermentēto dārzeņu porciju.
Meistarklases mērķis ir veicināt veselīga dzīvesveida paradumus, parādot vienkāršus un garšīgus veidus, kā probiotiskus un fermentētus produktus iekļaut ikdienas ēdienkartē.
Plānotais meistarklases laiks - 2 stundas
Dalība - bez maksas
Pieteikšanās pa tālruni: 29266059
Projekts “Cilvēcības tilts” tiek realizēts ar Ogres novada pašvaldības finansējumu.