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Meistarklase "Veselīgs uzturs - dārzeņu fermentēšana" Ogrē

29 Okt
12:00
Meistarklase "Veselīgs uzturs - dārzeņu fermentēšana" Ogrē
Foto: pexels.com

Meistarklase "Veselīgs uzturs - dārzeņu fermentēšana" Ogrē

29 Okt
12:00

29. oktobrī plkst. 12.00 Upes prospektā 16, Ogrē, Ogres novada Sociālā dienesta ēkas lielajā zālē, biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” aicina uz meistarklasi "Veselīgs uzturs - dārzeņu fermentēšana".

Dārzeņu fermentēšanas meistarklase ir praktiska un izzinoša meistarklase par dārzeņu fermentēšanu un probiotisku produktu nozīmi ikdienas uzturā. Dalībnieki iepazīs fermentēšanas pamatprincipus, degustēs dažādus gatavus fermentētus produktus un praktiski pagatavos savu fermentēto dārzeņu porciju.

Meistarklases mērķis ir veicināt veselīga dzīvesveida paradumus, parādot vienkāršus un garšīgus veidus, kā probiotiskus un fermentētus produktus iekļaut ikdienas ēdienkartē.

Plānotais meistarklases laiks - 2 stundas

Dalība - bez maksas

Pieteikšanās pa tālruni: 29266059

Projekts “Cilvēcības tilts” tiek realizēts ar Ogres novada pašvaldības finansējumu.

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