"Meža dienas 2024"

Jaukas pavasara pastaigas laikā nonāksiet vairāk nekā 20 atraktīvās un izzinošās stacijās. Būs iespēja iepazīt Dabas aizsardzības pārvaldes mobilo dabas klasi – autobusu, kas atvedīs atraktīvas un izklaidējošas darbnīcas un dabas izglītības spēles. Ar izzinošām spēlēm par augiem ieradīsies Nacionālā botāniskā dārza Vides izglītības centrs "Botania".

Kopā ar ornitologu Dmitriju Boiko varēs uzzināt daudz jauna par putniem un mācīties atpazīt to balsis. Savukārt no aģentūras sarūpētajām sagatavēm interesentiem būs iespēja sanaglot un saņemt dāvanā putnu būrīšus. SIA “Gemoss” mācīs, kā no dabīgiem materiāliem pagatavot putnu barotavas. Varēs aplūkot arī savvaļas bišu kūzulus (dores) un uzzināt par meža bišu dzīvi. Būs iespēja iepazīt dabai draudzīga mednieka dzīvesziņu, tāpat samīļot ziemeļu suņus, uzzināt par sportošanu, aktīvu atpūtu un draudzību ar tiem.

Ar arborista aprīkojumu varēs kāpt kokā. Būs iespēja vērot, kā notiek lielu koku pārstādīšana. Par mežu un inovācijām uzzināsiet “Baltic fireplace studio” stacijā.

Valsts ugunsdzēsības dienesta Ogres nodaļas darbinieki stāstīs par ugunsdrošību mežā un iepazīstinās ar savu aprīkojumu. Savukārt Ogres novada pašvaldības policijas stacijā būs iespēja uzzināt par policijas ikdienu.

Ar atkritumu šķirošanas spēlēm piedalīsies SIA “Ķilupe”. Par sportiskām aktivitātēm mežā rūpēsies Ogres novada Sporta centrs un Ogres Biatlona klubs.

Praktisku darbošanos motorinstrumentu un vēl citās stacijās piedāvās Ogres tehnikums. AS “Latvijas Valsts meži” aicinās darboties Kokmīļu stacijā. Latvijas valsts mežzinātnes institūts “Silava” iepazīstinās ar meža pazemes valstību, bet Meža konsultāciju pakalpojumu centrs mācīs atpazīt kokus.

Gaidīti visi interesenti, jo īpaši ģimenes ar bērniem!