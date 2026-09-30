Trešdiena, 30.09.2026 16:35
Elma, Elna, Menarda
Trešdiena, 30.09.2026 16:35
Elma, Elna, Menarda

Miķeļdienas gadatirgus un maizes, gaļas svētki Ķegumā

4 Okt
09:00
Miķeļdienas gadatirgus un maizes, gaļas svētki Ķegumā

Miķeļdienas gadatirgus un maizes, gaļas svētki Ķegumā

4 Okt
09:00

4. oktobrī no plkst. 09.00 līdz plkst. 14.00 Ķegumā, Liepu alejā notiks Miķeļdienas gadatirgus un maizes, gaļas svētki.

  • No plkst. 9.00 tirdziņā būs iespēja iegādāties sezonālos produktus, ko likt uz kārā zoba vai glabāt ziemai. Tāpat savu produkciju piedāvās Latvijas mājražotāji, amatnieki un rūpnieki.

  • No plkst. 11.00 gadatirgus ietvarā aicina uz Maizes, gaļas svētkiem. Tirgus apmeklētājiem būs iespēja degustēt un balsot par sev tīkamāko maizi un gaļu, ko cepuši, kūpinājuši, gatavojuši konkursa dalībnieki.

  • 12.00 gardākās maizes un gaļas īpašnieka apbalvošana.

Maizes, gaļas svētku konkursā aicināts piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs, kurš nodarbojas ar maizes cepšanu un/vai lopkopību. Viens konkursa dalībnieks var piedalīties ar vienu izceptu maizes klaipu vai gaļas gabaliņu. 

Pieteikums dalībai konkursā jāraksta brīvā formā, īsumā pastāstot par sevi, par maizes recepti vai gaļas izcelsmi, cepšanas pieredzi un konkursam pieteikto maizes/gaļas nosaukumu.

Pieteikums jāiesūta līdz 2026. gada 1.oktobrim, rakstot uz e-pastu:  .

Kā arī mazākajiem tirgus apmeklētājiem būs iespēja izbaudīt Miķeļdienas lustes un spēles kopā ar folkloras kopu. 

4.oktobrī Miķeļdienas gadatirgus un maizes, gaļas svētki Ķegumā. Pieteikšanās līdz 1.oktobrim, izmantojot tiešsaistes anketu
OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.