Miķeļdienas gadatirgus un maizes, gaļas svētki Ķegumā

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No plkst. 9.00 tirdziņā būs iespēja iegādāties sezonālos produktus, ko likt uz kārā zoba vai glabāt ziemai. Tāpat savu produkciju piedāvās Latvijas mājražotāji, amatnieki un rūpnieki.
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No plkst. 11.00 gadatirgus ietvarā aicina uz Maizes, gaļas svētkiem. Tirgus apmeklētājiem būs iespēja degustēt un balsot par sev tīkamāko maizi un gaļu, ko cepuši, kūpinājuši, gatavojuši konkursa dalībnieki.
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12.00 gardākās maizes un gaļas īpašnieka apbalvošana.
Maizes, gaļas svētku konkursā aicināts piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs, kurš nodarbojas ar maizes cepšanu un/vai lopkopību. Viens konkursa dalībnieks var piedalīties ar vienu izceptu maizes klaipu vai gaļas gabaliņu.
Pieteikums dalībai konkursā jāraksta brīvā formā, īsumā pastāstot par sevi, par maizes recepti vai gaļas izcelsmi, cepšanas pieredzi un konkursam pieteikto maizes/gaļas nosaukumu.
Kā arī mazākajiem tirgus apmeklētājiem būs iespēja izbaudīt Miķeļdienas lustes un spēles kopā ar folkloras kopu.