27. oktobrī Ogrē pie kultūras centra būs pieejams “Veselības centra 4” mobilais mamogrāfs. Mamogrāfa pārbaude pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros, izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga divus gadus kopš iesūtīšanas datuma). Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram nav līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu, – par maksu.

Nepieciešams iepriekšējs pieraksts, zvanot uz tālruņa numuru 27866655 (darbdienās no plkst. 9.00-17.00), iedzīvotāji ir aicināti iepriekš sagatavot personas kodu un tālruņa numuru.

