Nepieciešams iepriekšējs pieraksts, zvanot uz tālruņa numuru 27866655 (darba dienās no plkst. 8.00 līdz 18.00), iedzīvotāji ir aicināti iepriekš sagatavot personas kodu un tālruņa numuru.
Mobilais mamogrāfs20 Jan Ogre
10:00
20. janvārī plkst. 10.00 Ogrē atradīsies mobilais mamogrāfs. Mamogrāfa pārbaude pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros, izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga divus gadus kopš iesūtīšanas datuma). Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram nav līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu, – par maksu.