Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmā, izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga divus gadus kopš iesūtīšanas datuma). Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu – 3 eiro; kuram nav līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu – par pilnu maksu.
Nepieciešams iepriekšējs pieraksts, zvanot uz tālruņa numuru 27866655 (darbdienās plkst. 8.00-18.00), iedzīvotāji ir aicināti iepriekš sagatavot personas kodu un tālruņa numuru.