Sestdiena, 25.04.2026 05:49
Bārbala, Līksma
Mobilais mamogrāfs

30 Apr Pie Ogres Kultūras centra
10:00
30. aprīlī plkst. 10.00 pie Ogres Kultūras centra būs pieejams "Veselības centra 4" mobilais mamogrāfs. Mamogrāfa pārbaude pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmā, izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga divus gadus kopš iesūtīšanas datuma). Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu – 3 eiro; kuram nav līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu – par pilnu maksu.

Nepieciešams iepriekšējs pieraksts, zvanot uz tālruņa numuru 27866655 (darbdienās plkst. 8.00-18.00), iedzīvotāji ir aicināti iepriekš sagatavot personas kodu un tālruņa numuru.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?