Modra Brasliņa zīmējumu izstādes "Divi" atklāšana

10 Jan Ogres Vēstures un mākslas muzejs
15:00
10. janvārī plkst. 15.00 Ogres Vēstures un mākslas muzeja 2. stāvā tiks atklāta mākslinieka Modra Brasliņa zīmējumu izstāde “Divi”, kurā portrets atklājas kā vizuāla prakse cilvēka apziņas un bezapziņas robežzonu izpētē. Izstāde piedāvā vairāk nekā 20 melnbaltus zīmējumus, kas tapuši ar minimāliem izteiksmes līdzekļiem – papīru un zīmuli.

Izstāde “Divi” aktualizē portretu nevis kā ārējās līdzības fiksāciju, bet kā procesu, kas atsedz spriedzi starp redzamo un neredzamo, starp apziņas virskārtu un dziļākajiem psihes slāņiem. Modra Brasliņa zīmējumu sērija aptver gan māksliniekam personiski tuvus, gan distancētākus modeļus, priekšplānā izvirzot psiholoģisku un eksistenciālu skatījumu.

Modris Brasliņš absolvējis Latvijas Mākslas akadēmijas A. Naumova un K. Zariņa gleznošanas meistardarbnīcu. Piedalījies vairākās starptautiskās zīmēšanas biennālēs Indijā, Šveicē un Čehijā, kā arī aktīvi iesaistījies Latvijas laikmetīgās mākslas procesos. Bijis žurnāla "Rīgas Laiks" mākslinieks, saņēmis vairākas balvas, tostarp atzinību starptautiskajā zīmēšanas biennālē Indijā un Latvijas Grāmatu izdevēju asociācijas konkursā “Zelta ābele". Modris Brasliņš dzīvo un strādā Ogrē. 

