Jau četrpadsmito gadu Enerģētikas muzejs Ķegumāpulcē apmeklētājus, ģimenes ar bērniem, kā arī Latvenergo koncerna darbiniekus, klientus un sadarbības partnerus, lai izzinoši un iedvesmojoši pavadītu Muzeju nakti.
AS "Latvenergo" Starptautisko attiecību un korporatīvās sociālās atbildības direktore Ingrīda Lāce:"Esam gandarīti, ka pēc divu gadu pārtraukuma varam aicināt klātienē apmeklēt Muzeju nakts 2022 pasākumu Ķegumā. Šoreiz pasākuma jaunākie dalībnieki varēs doties izzinošā ekspedīcijā. Apmeklētājiem būs iespēja arī apskatīt enerģētikas vēstures liecības muzeja krātuvē, kuras atspoguļo vēl nesenos notikumus, ļaujot izprast, cik intensīva šobrīd ir mūsu dzīve un nozares attīstība".
Muzeju nakts pasākuma laikā ģimenēm ar bērniem un 1. – 9. klašu skolēniem būs iespēja piedalīties izglītojošā spēlē "Ekspedīcija Enerģētikas muzejā". Bērni un skolēni saņems spēles lapas ar jautājumiem. Rūpīgi izpētot muzeja eksponātus, kinētiskajā sienā "Elektrības ceļš", digitālajās izstādēs – "Ķeguma hidroelektrostacija Eduarda Krauca fotogrāfijās", "Krājuma kolekciju izlase" un interneta vietnē energetikasmuzejs.lv esošo informāciju, bērni un skolēni varēs rast atbildes uz spēles jautājumiem.
Pasākuma laikā muzejā tiks demonstrētas Eduarda Krauca (1898−1977) uzņemtās kinohronikas par Ķeguma HES celtniecību 1936.−1940. gadā. Savukārt, muzeja krātuvē interesentiem būs iespēja aplūkot UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautos Eduarda Krauca fotonegatīvu kolekcijas oriģinālus, kuros dokumentēta Ķeguma HES celtniecība. Muzeja krātuvē būs apskatāms arī Latvijas ceļu satiksmē pirmais reģistrētais elektroauto – FIAT FiorinoElettrico.
AS "Latvenergo" elektroauto FIAT FiorinoElettrico iegādājās un CSDD reģistrēja 2011. gadā. Elektroautotika izmantots ikdienas darbos līdz 2018. gada nogalei. Tāpat krātuvē varēs iepazīties ar vairāk nekā 300 elektroenerģijas skaitītājiem, kas atspoguļo Latvijā izmantoto skaitītāju vēsturi no 20. gadsimta sākuma līdz mūsdienām.Vēstures elpu varēs sajust līdzās Liepājas senajai ielu apgaismes laternai, aplūkot dažādas elektroiekārtas, sakaru iekārtas, mērierīces, elektromontieru darba piederumus un citas enerģētikas vēstures liecības.
Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja iegādāties īpaši veidotus suvenīrus. Tie būs ne vien piemiņa no Muzeju nakts apmeklējuma, bet arī noderīgi ikdienas lietošanai.
Aicinām Muzeju nakti Ķegumā pavadīt izzinoši!
Informāciju sagatavoja Ivita Bidere, AS "Latvenergo" preses sekretāre