Muzeju nakts mācību centrā "Kursu bāze" Ogrē

13.maijā Eiropas Muzeju nakts ietvaros durvis apmeklētajiem vērs mācību centrs “Kursu bāze” Brīvības ielā 125, Ogrē. No plkst. 20.00 interesentiem būs iespēja aplūkot izstādi “Meža nozare Latvijā” un iepazīt meža tehniku. Mazākie muzeju nakts dalībnieki aicināti uz radošu darbnīcu bērniem. Savukārt no plkst.21.00 kino vakarā uz lielā ekrāna tiks demonstrētas filmas "Ogre, kultūra, kūrorts, atmoda", “Ogre rūpniecība” un “Ogrei 95 - No miesta par pilsētu”.