Sestdien, 14. maijā, arī Ogres muzejs piedalīsies starptautiskajā akcijā „Eiropas Muzeju nakts”. Pēc divu gadu pauzes, kad mēs visi bijām citās šūpolēs, šī gada programma veidota ar mērķi izcelt kopābūšanu un ģimeniskumu. Saistībā ar traģiskajiem notikumiem Ukrainā šis ir pasākums, lai dzīvespriecīgā un optimistiskā gaisotnē akcentētu atjaunošanos, atdzimšanu no pelniem, kā arī atbildību citam par citu un vidi sev apkārt.

Muzeju nakts programma:

*18:30
Ceļojošā leļļu teātra „Rikko lelles” muzikāla interaktīva izrāde pašiem mazākajiem „Ķiplociņš kosmosā”. Kopā ar Vardīti, Kosmiskajiem Mikrobiem un citām lellēm varēs uzzināt, kā pārvarēt slinkumu un neradīt sev apkārt atkritumus.

*19:30–21:30
Spēles ar milzu burbuļiem un jautras stafetes dažāda vecumposma bērniem.
Pasākumu vadīs animatore no Ukrainas Irina Mošina.
(Pieteikšanās muzejā no plkst.18:00. Vietu skaits ierobežots!)

*18:00–22:00
Videostūrītis „No putekļiem ārā”.
Muzeja 2. stāva izstāžu zālē būs īpaša iespēja apskatīt tikko kā iegādāto Ugas Skulmes gleznu „Jaunogres vasarnīca”. Svinot šo notikumu, visi kopā veidosim videostāstu, lasot dažādus humoristiskus un interesantus fragmentus par Ogri vasarnīcu laikos, pavasara atnākšanu pilsētā un iepazīšanās, kā arī citus sludinājumus.

Kopīgi veidoto stāstu varēs noskatīties muzeja mājaslapā un sociālajos tīklos.

*Visa vakara gaitā būs iespēja apskatīt no putekļiem izceltos senos meža darbarīkus izstādē „Koka mūžs. Mežsaimniecības gadsimts”.

Inormācju sagatavoja Inga Zvirbule, Ogres Vēstures un mākslas muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste

