Pirmdiena, 04.05.2026 01:59
Vijolīte, Viola, Vizbulīte
Muzeju nakts pasākumi

23 Mai Ķeguma muzejs, Tomes bibliotēka, Ciemupes Tautas nams
16:00
23. maijā Ķeguma muzejā Tomē un Tomes bibliotēkā, kā arī Ciemupes Tautas namā norisināsies dažādi Muzeju nakts pasākumi.

Tomē

No plkst. 16.00 līdz pusnaktij Ķeguma muzejā Tomē un Tomes bibliotēkā notiks Muzeju nakts pasākumi.

Ciemupē

No plkst. 18.00 līdz 22.00 Ciemupes Tautas namā notiks Muzeju nakts pasākumi ar vadmotīvu "Kas dzīvo skapī?". 

Plkst. 18.00-22.00 izstāde "Arī lupats reiz bija goda krekls", kurā skatāmas ciemupiešu kāzu kleitas un goda drānas, kā arī tautas lietišķās mākslas studijas "Saiva" dalībnieču austie grīdas celiņi.

Plkst. 18.00 animācijas īsfilmu cikls "Brīnumskapis".

Plkst. 19.00 spēlfilma "Perfektie". Režisors Dž. Dž. Džilindžers. Aktieri: Dārta Daneviča, Intars Rešetins-Pētersons, Linda Kalniņa, Dainis Grūbe, Anete Kursīte, Jānis Āmanis, Santa Breikša, Mārtiņš Egliens.

