Tomē
No plkst. 16.00 līdz pusnaktij Ķeguma muzejā Tomē un Tomes bibliotēkā notiks Muzeju nakts pasākumi.
Ciemupē
No plkst. 18.00 līdz 22.00 Ciemupes Tautas namā notiks Muzeju nakts pasākumi ar vadmotīvu "Kas dzīvo skapī?".
Plkst. 18.00-22.00 izstāde "Arī lupats reiz bija goda krekls", kurā skatāmas ciemupiešu kāzu kleitas un goda drānas, kā arī tautas lietišķās mākslas studijas "Saiva" dalībnieču austie grīdas celiņi.
Plkst. 18.00 animācijas īsfilmu cikls "Brīnumskapis".
Plkst. 19.00 spēlfilma "Perfektie". Režisors Dž. Dž. Džilindžers. Aktieri: Dārta Daneviča, Intars Rešetins-Pētersons, Linda Kalniņa, Dainis Grūbe, Anete Kursīte, Jānis Āmanis, Santa Breikša, Mārtiņš Egliens.