Ceturtdiena, 09.10.2025 23:22
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:22
Elga, Elgars, Helga

Muzikālā izrāde bērniem Lielvārdē

lielvarde.lv
19 Apr
18:00
Muzikālā izrāde bērniem Lielvārdē

Muzikālā izrāde bērniem Lielvārdē

lielvarde.lv
19 Apr
18:00

Lielvārdes kultūras namā 19.aprīlī pulksten 18:00 mazos skatītājus priecēs muzikālā izrāde bērniem - PELES KARAMELES SVĒTKU DIENA

Svētku dienas katrā mājā rada īpašu sajūtu un noskaņu! Straujāka sirsniņas pukstēšana, gatavošanās un lidojums mazliet virs zemes - lūk, šādas ir sajūtas Pelai Karamelei, gaidot savu īpašo svētku dienu! Arī lācēns Brīnums un Kaķenīte Mīce jau gatavi doties ciemos pie savas draudzenes uz svētkiem - dāvaniņa sagatavota un vēlējums uzrakstīts! Aicinām arī jūs, mīļie draugi, lai visi kopā jautri svinētu Peles karameles dzimšanas dienu!


Biļetes ir jāiegādājas katram apmeklētajam, neatkarīgi no vecuma šeit: 


Uz tikšanos svētku dienā!

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?