Pasākuma laikā paredzēta diskusija ar Latvijas neatkarības kustības dalībniekiem Jāni Rožkalnu un Jāni Vēveri par pretošanos režīmam 20. gadsimta 80. gadu sākumā. Abi piedalījās dažādās pretpadomju akcijās, un 1983. gadā Latvijas PSR Augstākā tiesa viņiem piesprieda brīvības atņemšanu.
Diskusijas laikā muzejam tiks dāvināts pašdarināts Latvijas Republikas karogs, kuru 20. gadsimta 80. gadu sākumā bija paslēpuši Latvijas neatkarības kustības dalībnieki. Pasākumā arī tiks pieminēts nacionālās pretošanās dalībnieks Bruno Javoišs un viņa varoņdarbs. Stāsts par B. Javoišu atrodams ekspozīcijā "Brīvības ceļš".
Ieeja – bez maksas.