Neatkarības laukumā, Brīvības ielā 2
10.00–17.00 ekspozīcija "Brīvības ceļš".
19.00 Latvijas karogu brauciens ar motoklubu "Rēgi". Pulcēšanās no plkst. 18.30. Noslēgums pie skulptūras “Baltā cielava”.
Ogres Mūzikas un mākslas skolas izstāžu zālē Brīvības ielā 11
12.00–16.00 mākslas jomas interešu izglītības grupu audzēkņu darbu 2. izstāde "Karuselis".
Pulcēšanās pie kafejnīcas "Rūre" Brīvības ielā 21
13.00 Tvīda brauciens un tērpu parāde.
Deju studijas "Teixma" priekšnesumi.
Pilsētas skvērā
13.00–16.00 gleznas radīšana "Mana zeme, mana iedvesma".
Aušanas demonstrējumi no tautas lietišķās mākslas studijas "Saiva".
14.30 erudīcijas spēle "Brīvdabas erudīcija".
15.00 ģimenes filma "Sprīdītis".
20.00 grupas "Iļģi" koncerts. Uzstāsies grupas dalībnieki Ilga Reizniece, Māris Muktupāvels, Gatis Gaujenieks, Egons Kronbergs, Mārtiņš Linde kopā ar Ogres novada Kultūras centra BJDK "Pīlādzītis", TDA "Ogre" un VPDK "Raksti".