Ceturtdiena, 09.10.2025 23:48
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:48
Elga, Elgars, Helga

Nodarbība jaunajiem vecākiem par pēcdzemdību periodu pēc mazuļa nākšanas pasaulē

5 Mai
18:30
Nodarbība jaunajiem vecākiem par pēcdzemdību periodu pēc mazuļa nākšanas pasaulē

Nodarbība jaunajiem vecākiem par pēcdzemdību periodu pēc mazuļa nākšanas pasaulē

5 Mai
18:30

Aicinām topošos un esošos vecākus uz nodarbību, kurā pievērsīsimies galvenajiem izaicinājumiem, ar ko jāsaskaras jaunajiem vecākiem pēc mazuļa nākšanas pasaulē.

Nodarbībā runāsim un kopīgi diskutēsim par:
-Pēcdzemdību emocijām, pēcdzemdību depresiju un skumjām;
-Risinājumiem, kā regulēt emocijas un satraukumus pēcdzemdību periodā;
-Atbalsta komandu un to, kā tā var palīdzēt;
-Smadzeņu darbību un tās lomu pēcdzemdību periodā;
-Tēva nozīmi pēcdzemdību periodā un tēva emocijām;
-Pirmajām zīdīšanas problēmsituācijām un kā tās risināt;
-Jaundzimuša bērniņa anatomiju, fizioloģiju un emocionālajām vajadzībām;
-Pirmajiem satraukumiem par bērniņa pacelšanu, nolikšanu un nēsāšanu.


Nodarbība notiks 5. maijā plkst. 18.30 Oveselības telpās Brīvības ielā 44, Ogrē.
Interesentus aicinām pieteikties, rakstot uz epastu .


Nodarbība bez maksas.

Informāciju sagatavoja Oveselība

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?