Nodarbībā runāsim un kopīgi diskutēsim par:
-Pēcdzemdību emocijām, pēcdzemdību depresiju un skumjām;
-Risinājumiem, kā regulēt emocijas un satraukumus pēcdzemdību periodā;
-Atbalsta komandu un to, kā tā var palīdzēt;
-Smadzeņu darbību un tās lomu pēcdzemdību periodā;
-Tēva nozīmi pēcdzemdību periodā un tēva emocijām;
-Pirmajām zīdīšanas problēmsituācijām un kā tās risināt;
-Jaundzimuša bērniņa anatomiju, fizioloģiju un emocionālajām vajadzībām;
-Pirmajiem satraukumiem par bērniņa pacelšanu, nolikšanu un nēsāšanu.
Nodarbība notiks 5. maijā plkst. 18.30 Oveselības telpās Brīvības ielā 44, Ogrē.
Interesentus aicinām pieteikties, rakstot uz epastu .
Nodarbība bez maksas.
Informāciju sagatavoja Oveselība