Piektdiena, 24.10.2025 20:51
Modrīte, Mudrīte, Renāte
Piektdiena, 24.10.2025 20:51
Modrīte, Mudrīte, Renāte

Nodarbība "Uzturs paaugstināta ķermeņa svara profilaksei"

30 Okt Tiešsaiste
12:00
Nodarbība "Uzturs paaugstināta ķermeņa svara profilaksei"

Nodarbība "Uzturs paaugstināta ķermeņa svara profilaksei"

30 Okt Tiešsaiste
12:00

30. oktobrī plkst. 12.00 attālināti tiešsaistē - "Zoom" platformā - "Oveselība" aicina uz izglītojošu nodarbību par uzturu paaugstināta ķermeņa svara profilaksei. Sarunā ar sertificētu uztura speciālisti saņemsiet praktiskus padomus un uzzināsiet, kā uzlabot savus uztura paradumus, īpaši domājot par svara līdzsvarošanu un paaugstināta ķermeņa svara profilaksi.

Tēmas:

  • kā zarnu trakta mikrobioma un uztura izvēle ietekmē svaru; galvenie principi, kā nodrošināt veselīgu mikrobiomu;
  • kā kontrolēt kāri pēc našķiem un labāk izprast ēstgribas mehānismus;
  • cukura un sāls ietekme uz veselību un saturs produktos;
  • kāpēc var būt palielināta ēstgriba; produkti un produktu kombinācijas, kas rada labāku sāta sajūtu;
  • stresa ietekme uz uztura izvēli;
  • praktiski padomi veselīgu maltīšu veidošanai un ikdienas uztura paradumu maiņai u.c.

Pieteikšanās obligāta "Oveselība" tīmekļvietnē. Nodarbība ir bez maksas.

mceu_63288284611761326524532.png

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?