Tēmas:
- kā zarnu trakta mikrobioma un uztura izvēle ietekmē svaru; galvenie principi, kā nodrošināt veselīgu mikrobiomu;
- kā kontrolēt kāri pēc našķiem un labāk izprast ēstgribas mehānismus;
- cukura un sāls ietekme uz veselību un saturs produktos;
- kāpēc var būt palielināta ēstgriba; produkti un produktu kombinācijas, kas rada labāku sāta sajūtu;
- stresa ietekme uz uztura izvēli;
- praktiski padomi veselīgu maltīšu veidošanai un ikdienas uztura paradumu maiņai u.c.
Pieteikšanās obligāta "Oveselība" tīmekļvietnē. Nodarbība ir bez maksas.