- 29, 30. jūnijā, 4. jūlijā;
- 31. augustā, 1., 5. septembrī.
Nodarbībās topošajiem vecākiem vai grūtniecei un viņas atbalsta personai būs iespēja uzzināt, kā atpazīt dzemdību priekšvēstnešus, kas dzemdību procesā var palīdzēt un kas - traucēt, kad doties uz slimnīcu un ko ņemt līdzi, ko dzemdības nozīmē mazulim, kā viņu pareizi zīdīt un aprūpēt u.tml.
Iepriekšēja reģistrēšanās nodarbībām ir obligāta, jo vietu skaits grupās ir ierobežots – katrā grupā 10 pāri.
Sūtot pieteikumu uz e-pastu , jānorāda savs un partnera vārds, uzvārds, kā arī nodarbību ciklu datumi, kuras vēlaties apmeklēt.
Pāriem, kuri apmeklēs visas nodarbības, būs iespēja saņemt ierakstu Mātes pasē, ka viņi ir sagatavoti ģimenes dzemdībām.
Kursus iesakām apmeklēt tuvāk dzemdību datumam.
Oveselība nodarbības organizē, īstenojot ESF projekta "Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem" (Nr.9.2.4.2/16/I/031) ietvaros.
Informāciju sagatavoja Oveselība