Ceturtdiena, 09.10.2025 23:49
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:49
Elga, Elgars, Helga

Nodarbību cikls "Mēs būsim vecāki"

29 Jūn
09:00
Nodarbību cikls "Mēs būsim vecāki"

Nodarbību cikls "Mēs būsim vecāki"

29 Jūn
09:00

Oveselība aicina pieteikties iedzīvotājus, kuriem tuvāko mēnešu laikā gaidāms ģimenes pieaugums, uz trīs nodarbību ciklu pāriem "Mēs būsim vecāki":

- 29, 30. jūnijā, 4. jūlijā;
- 31. augustā, 1., 5. septembrī.


Nodarbībās topošajiem vecākiem vai grūtniecei un viņas atbalsta personai būs iespēja uzzināt, kā atpazīt dzemdību priekšvēstnešus, kas dzemdību procesā var palīdzēt un kas - traucēt, kad doties uz slimnīcu un ko ņemt līdzi, ko dzemdības nozīmē mazulim, kā viņu pareizi zīdīt un aprūpēt u.tml.
Iepriekšēja reģistrēšanās nodarbībām ir obligāta, jo vietu skaits grupās ir ierobežots – katrā grupā 10 pāri.


Sūtot pieteikumu uz e-pastu , jānorāda savs un partnera vārds, uzvārds, kā arī nodarbību ciklu datumi, kuras vēlaties apmeklēt.
Pāriem, kuri apmeklēs visas nodarbības, būs iespēja saņemt ierakstu Mātes pasē, ka viņi ir sagatavoti ģimenes dzemdībām.


Kursus iesakām apmeklēt tuvāk dzemdību datumam.


Oveselība nodarbības organizē, īstenojot ESF projekta "Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem" (Nr.9.2.4.2/16/I/031) ietvaros.

Informāciju sagatavoja Oveselība

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?