Ceturtdiena, 09.10.2025 23:49
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:49
Elga, Elgars, Helga

Notiks bezmaksas tenisa nodarbības bērniem

23 Apr
15:00
Notiks bezmaksas tenisa nodarbības bērniem

Notiks bezmaksas tenisa nodarbības bērniem

23 Apr
15:00

Oveselība aicina uz tenisa pamatu apguves nodarbībām Lielvārdē bērniem no 8 līdz 14 gadiem. Viss, kas bērnam ir vajadzīgs - sporta tērps, sporta apavi, ūdens pudele un labs garastāvoklis. Ja bērnam būs sava rakete, tad pirmie soļi tenisā jau paveikti, bet ja nav, iedosim. Spersim pirmos soļus tenisā kopā!Nodarbības notiks grupā, sertificēta trenera vadībā.

Daudzi ārsti un zinātnieki uzskata tenisu par veselīgāko sporta veidu, jo tas veicina vispārēju fizisku un garīgu attīstību, un tas ir iemesls, kāpēc teniss ir ideāls sporta veids jau kopš bērnības. Pētījumi apliecina, ka bērni, kuri spēlē tenisu, ikdienā ir aktīvāki un emocionāli noturīgāki. Interesants arī ir fakts, ka teniss trenē redzi, jo acīm spēles laikā nepārtraukti jākoncentrējas uz bumbu. Nodarboties ar tenisu nekad nav par vēlu, bet jo ātrāk bērns sāks iepazīties ar šo spēli, jo vairāk apgūs un sasniegs labākus rezultātus!


Nodarbības notiks:
- Lielvārdes sporta centrā sestdienās, pirmā nodarbība 23. aprīlī plkst. 15.00 (10 nodarbības);
- Lielvārdes pamatskolā pirmdienās, pirmā nodarbība 25. aprīlī plkst. 16.00 (10 nodarbības).


Pieteikšanās obligāta, rakstot uz epastu, norādot bērna vārdu, uzvārdu un vecumu: .


Oveselība pasākumu organizē, īstenojot ESF projektu "Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem" (Nr.9.2.4.2/16/I/031).

Informāciju sagatavoja Oveselība

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?