Daudzi ārsti un zinātnieki uzskata tenisu par veselīgāko sporta veidu, jo tas veicina vispārēju fizisku un garīgu attīstību, un tas ir iemesls, kāpēc teniss ir ideāls sporta veids jau kopš bērnības. Pētījumi apliecina, ka bērni, kuri spēlē tenisu, ikdienā ir aktīvāki un emocionāli noturīgāki. Interesants arī ir fakts, ka teniss trenē redzi, jo acīm spēles laikā nepārtraukti jākoncentrējas uz bumbu. Nodarboties ar tenisu nekad nav par vēlu, bet jo ātrāk bērns sāks iepazīties ar šo spēli, jo vairāk apgūs un sasniegs labākus rezultātus!
Nodarbības notiks:
- Lielvārdes sporta centrā sestdienās, pirmā nodarbība 23. aprīlī plkst. 15.00 (10 nodarbības);
- Lielvārdes pamatskolā pirmdienās, pirmā nodarbība 25. aprīlī plkst. 16.00 (10 nodarbības).
Pieteikšanās obligāta, rakstot uz epastu, norādot bērna vārdu, uzvārdu un vecumu: .
Oveselība pasākumu organizē, īstenojot ESF projektu "Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem" (Nr.9.2.4.2/16/I/031).
Informāciju sagatavoja Oveselība