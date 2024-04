Notikumi Ogres Centrālajā bibliotēkā februārī

11.februārī plkst. 13:00 OCB 1. stāva ātrijā notiks izstādes “Trejāda gaisma” atklāšana un tikšanās ar māksliniecēm, izstādes autorēm Laurenciju Sazoni no Tautas tēlotājmākslas studijas “Umbra”, Ritu Tālmani no Tautas glezniecības studijas “Grīva” un Ligitu Zandovsku no Tautas tēlotājmākslas studija “Kolorīts”.

14.februārī OCB bibliobuss maršrutā:

9:30-10:30 Glāžšķūnis

10:15-10:30 Cepļi

10:40-10:50 Zeltiņi

11:00-12:00 Krape

12:05-12:15 Lejieši

12:20-12:30 Liepkalni

13:00-13:40 Krapes krustojums

14:00-15:00 Lobe

14.februārī plkst. 17:00 OCB Jauniešu lasītavā norisināsies tumsas lasījumi “Mīlestības gaismā”. Tiks lasīta gan dzeja, gan proza, kas saistīta ar mīlestību.

16.februārī OCB bibliobuss maršrutā:

10:00-11:00 Zādzene

11:15-11:35 Rudiņi

11:45-12:00 Spundes

12:45-13:15 Vērene

13:20-13:30 Suces

13:45-14:20 Plātere

14:45-15:00 Madliena – Induļi

17.februārī OCB bibliobuss maršrutā:

10:30-11:30 Mazozoli

11:40-11:50 Vecā skola

12:00-12:30 Lakstene

12:40-13:00 Ķeipene

13:10-13:20 Vatrāne

13:40-14:00 Diedziņš

14:30-15:00 Ķieģeļceplis

21.februārī plkst. 18:00 OCB Jauniešu lasītavā sarunas jauniešiem par grāmatām un dzīvi “Grāmata runā”. Pasākumā piedalīsies kāds slepenais viesis.

22.februārī plkst. 18:00 OCB Bērnu literatūras nodaļā “Lasītrosmes” nodarbība individuālajiem apmeklētajiem par Andrusa Kivirehka grāmatu “Ērms un Feisbuks”.

23.februārī OCB Spodrības diena – bibliotēka lietotājiem slēgta.

24.februārī plkst. 17:00 OCB Bērnu literatūras nodaļā “Pūces skoliņas” 4.nodarbība ukraiņu bērniem.

24.februārī plkst. 17:00 OCB Konferenču zālē notiks radošo darbu konkursa “95 vārdi par…” noslēguma pasākums. Piedalīties aicināti visi radošo darbu autori.





25.februārī plkst. 10:00 OCB Bērnu literatūras nodaļā “Pūces skoliņas” 6.nodarbība “Kas es būšu, kad izaugšu liels?” 3 gadus veciem bērniem, kuri neapmeklē bērnudārzu.

25.februārī plkst. 11:00 OCB Bērnu literatūras nodaļā “Pūces skoliņas” 6.nodarbība “Kas es būšu, kad izaugšu liels?” 4 gadus veciem bērniem, kuri neapmeklē bērnudārzu.

25.februārī plkst. 13:00 OCB 1. stāva ātrijā notiks fotoizstādes “Brīnumainā Kurzeme” atklāšana un tikšanās ar fotogrāfu Māri Grīvu.

No 1. līdz 14.februārim OCB Bērnu literatūras nodaļā radoša meklēšanas aktivitāte “Atrodi sirdi”.

No 1. līdz 14.februarim OCB Bērnu literatūras nodaļā un Jauniešu lasītavā Valentīna dienas kartīšu gatavošanas pēcpusdienas.

No 1. līdz 28.februārim OCB Jauniešu lasītava aicina jauniešus piedalīties radošajā pasaku konkursā “Veltījums mīlestībai”.

No 1. līdz 28.februārim OCB Bērnu literatūras nodaļā radošais zīmējumu konkurss bērniem “Dzīve bez interneta”.

Droša interneta mēneša ietvaros spēles: “Vārdu čūska”, “Atmiņu spēle”, rēbusu risināšana.

No 1. līdz 28.februārim OCB 1.stāva ātrijā apskatāma fotogrāfa Māra Grīvas personālizstāde “Brīnumainā Kurzeme”.

No 1. līdz 28.februārim OCB 2.stāva ātrijā apskatāma trīs mākslinieču – Laurencijas Sazones, Ritas Tālmanes un Ligitas Zandovskas izstāde “Trejāda gaisma”.



Dalība un ieeja visos OCB pasākumos ir bez maksas. Esiet laipni aicināti!

OCB darba laiks:

Darba dienās no plkst. 11:00 līdz 19:00

Sestdienās no plkst. 10:00 līdz 16:00

Svētdienās bibliotēka ir slēgta.

Mēneša pēdējā ceturtdiena – spodrības diena, kad bibliotēka lietotājiem ir slēgta.

Grāmatas un citus OCB izdevumus iespējams nodot arī ārpus bibliotēkas darba laika – 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā, izmantojot pie bibliotēkas ieejas esošo grāmatu nodošanas iekārtu.

OCB pieejams arī pakomāta pakalpojums. Reģistrētie bibliotēkas lietotāji, izmantojot lasītāja karti ar svītrkodu vai Ogres novadnieka karti (ja tā reģistrēta bibliotēkā), iepriekš pasūtītās grāmatas var izņemt pakomātā. Šobrīd pakomāts darbojas bibliotēkas darba laikā.

OCB aktualitātēm aicinām sekot mājas lapā www.ocb.lv, kā arī bibliotēkas sociālo tīklu profilos Facebook, Twitter un Instagram.