Ogrē būs klausāms Imanta Kalniņa jubilejas koncerts IMKA

Ogrē būs klausāms Imanta Kalniņa jubilejas koncerts IMKA

22. aprīlī plkst. 19.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē izskanēs Imanta Kalniņa jubilejas koncerts IMKA.

“Domāju, ka dziesma ir vispilnīgākais mūzikas veidols. Mūzika pašos pamatos ir radīta dziedāšanai”, savulaik teicis izcilais melodiķis Imants Kalniņš. Daudzi viņa darbi kļuvuši par spilgtiem sava laika simboliem, tiek dēvēti par revolucionāriem un ir iemantojuši kulta statusu, laika gaitā folklorizējušies un turpina uzrunāt tieši un iedvesmojoši arī šodien.

2021. gadā atzīmējot meistara 80. jubileju, Latvijas Radio koris Sigvarda Kļavas vadībā sagatavojis īpašu programmu ar Imanta Kalniņa dziesmām, kas tapušas, iedvesmojoties no Jāņa Poruka, Ojāra Vācieša, Māra Čaklā, Imanta Ziedoņa un Broņislavas Martuževas dzejas. Šo dzejnieku vārsmas atšķirīgos Kalniņa daiļrades posmos viņam kalpojušas par māksliniecisku impulsu un spilgti rezonējušas ar tik daudziem no mums...


Tiekšanās pēc skaistuma, mīlestība, dumpinieciskums, filozofiska vertikāle un poētiskas ilgas te sasaista dzejas pasauli ar kalniņisko garu.
Līdzās dziesmām, koncertā būs dzirdami arī paša Imanta Kalniņa ierunātie teksti par dzeju un dzejniekiem.


Klausītājus priecēs Latvijas Radio koris, Diriģents Sigvards Kļava, Jānis Strazdiņš, bass, Dārta Paldiņa, soprāns, Gundega Krūmiņa, alts, Rihards Plešanovs, klavieres, Andis Klučnieks, flauta, Mārcis Lipskis, kontrabass. Režisors Roberts Rubīns.


Biļetes uz koncertu var iegādāties internetā šeit: Ogres novada Kultūras centra kasē un Biļešu Paradīzes tīklā.


Pasākums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.

