Brigama Janga universitātes kora BYU SINGERS /ASV/ dziedātāji Baltijas tūres ietvaros ar savu dziedājumu priecēs Ogrēniešus un pilsētas viesus.
BYU SINGERS no ASV, kopš dibināšanas 1984. gadā ir izpelnījies starptautisku atzinību par burvīgiem priekšnesumiem dažādos mūzikas stilos - sākot no renesanses laikmeta kompozīcijām līdz pat tautasdziesmām un garīgajai mūzikai.
Kopā ar viesiem no ASV uz skatuves kāps Ogres novada Kultūras centra vokālā grupa ANIMA SOLLA, kuru 1998. gadā Jumpravā dibinājusi mūzikas pedagoģe un diriģente Mārīte Puriņa. Šobrīd ansambļa sastāvā ir sešas dziedātājas. Grupa sadarbojas ar dažādiem latviešu mūsdienu komponistiem. Speciāli ANIMA SOLLA balsīm mūziku radījuši Rihards Dubra, Ēriks Ešenvalds, Uģis Prauliņš, Andris Dzenītis, Rihards Zaļupe u.c.
Biļetes uz koncertu var iegādāties Ogres novada Kultūras centra kasē, Biļešu paradīzes tīklā un internetā šeit: Biļetes cena EUR 5.