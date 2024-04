Ogrē norisināsies brīvdabas koncertcikls SKVĒRA KONCERTI

Koncerti notiks brīvā dabā, ļaujot to apmeklētājiem bez maksas baudīt Latvijā zināmu mūziķu sniegumu pašā pilsētas sirdī.

Koncertciklā uzstāsies grupas ProVince, My Radiant You, dziedātāja KATO, grupa The Rolltones, mūziķi Gints Cālītis un Ronalds Briežkalns, dziedātājs Miks Dukurs un grupa Audiokvartāls.



Koncertcikla SKVĒRA KONCERTI programma:



8. jūlijs 20.00

Grupa ProVince

15. jūlijs 20.00

Grupa My Radiant You

22. jūlijs 20.00

Dziedātāja KATO

29. jūlijs 20.00

Grupa The Rolltones

5. augusts 20.00

Muzikālā apvienība Gints Cālītis un Ronalds Briežkalns

12. augusts 20.00

Mūziķis Miks Dukurs

22.00

Grupa Audiokvartāls

Koncerti norisināsies Ogrē, Pilsētas skvērā, kas atrodas Brīvības ielas un Bērzu alejas krustojumā. Koncertu apmeklējums bez maksas.