Viņi sola ka pasākumā varēs gan izzināt un praktiski izmēģināt daudzveidīgus arodus, profesijas, iepazīt vairāk nekā 30 dažādu nozaru uzņēmumus, runāt un uzklausīt, līdzdarboties, gūt padomus un stiprināt pārliecību par saviem spēkiem, kā arī atrast sev piemērotāko nodarbošanos.
Festivāla idejas autores ir sociālā uzņēmuma Ligero vadītāja Liene Reine-Miteva un Ogres novada domes izpilddirektora vietniece Dana Bārbale.
Kā uzsver Reine-Miteva, bieži tiek runāts par ikvienu cilvēku kā vērtību, taču ikdienā redzams kas cits - Latvijas sabiedrība nebūt nav tik iekļaujoša. Cilvēki ar invalīdi, cilvēki, kuri nav atraduši savu aicinājumu vai kuriem trūkst darba pieredzes, netiek uzrunāti un iesaistīti darba tirgū. Latvijā ar katru gadu samazinās darbspējīgo cilvēku skaits, kā arī pieaug cilvēku ar invaliditāti skaits, tāpēc uzņēmēji vairs nevar ilgāk atļauties ignorēt šo sabiedrības daļu - neredzamo darba spēku.
Bārbale piebilst, ka tā būs iespēja ikvienam iepazīt darba iespējas, noticēt saviem spēkiem un veidot savu dzīvi labāku. Šis festivāls ir satikšanās vieta visiem - uzņēmējiem ar jauniešiem, kas vēl tikai sāk domāt par darbu, ar personām ar invaliditāti - uzdrīkstoties būt līdzvērtīgiem starp savējiem, un citām sociāli mazaizsargātām personu grupām, kas var, grib un dara.
"Cienot ikvienu cilvēku, kas ir mūsu vidē, mums ir pienākums dot viņiem iespēju atrast darbu. Cienot ikvienu uzņēmēju, kurš gatavs dot darbu, mums ir iespēja savest kopā viņu ar labāko nākamo darbinieku," aicina Bārbale.
Festivālu rīko Ogres pašvaldība sadarbībā ar sociālo uzņēmumu "Ligero".