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Ogres Basketbola festivāls

12 Sep Sporta arēna "Ogre"
18:00
Ogres Basketbola festivāls

Ogres Basketbola festivāls

12 Sep Sporta arēna "Ogre"
18:00

12. septembrī plkst. 18.00 sporta arēnā "Ogre" jau trešo reizi norisināsies Ogres Basketbola festivāls – jaunās sezonas atklāšanas svētki. Ieeja bez maksas.


Šī gada festivāla emocionālākais brīdis būs ilggadējā BK "Ogre" kapteiņa Kristapa Dārgā godināšana, noslēdzot deviņas spilgtas sezonas kluba rindās. Par godu kapteinim notiks īpaša basketbola spēle – Kristapa Dārgā izveidotā komanda "KD21 & draugi" tiksies ar jauno BK "Ogre" sastāvu, kuru jaunajā sezonā vadīs galvenais treneris Artūrs Visockis-Rubenis.

Vakara laikā līdzjutēji pirmo reizi iepazīs arī jauno BK "Ogre" komandu, bet par svētku atmosfēru rūpēsies rolands če, konkurss no “Fun for Event” ar vērtīgām balvām, aktivitātes bērniem, karsējmeitenes, ekstrēmais šovs, laimes rats, fotokaste, degustācijas un citi pārsteigumi visas ģimenes izklaidei.

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