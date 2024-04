Ogres bibliotēkas kafijas namiņā foto izstāde "Ogre – lai skan!"

Izstāde "Ogre – lai skan!" tapusi pirms gada foto projektā "Foto sestdiena Ogrē". Projekts jau sešus gadus pilsētas svētkos aicina novada fotogrāfus un viesus no citām Latvijas pilsētām iemūžināt pilsētu dienā, kad tajā notiek visdažādākie pasākumi – koncerti, sporta spēles, izstādes, ielu tirdzniecība, sacensības un dažādas atrakcijas. Tradicionāli "Foto sestdienās Ogrē" aktīvi iesaistās foto kluba "Ogre" fotogrāfi. Vairāku gadu laikā uz Ogri ir braukuši fotogrāfi no visiem Latvijas novadiem, arī no kaimiņvalstīm. Arī šajā izstādē blakus novadniekiem piedalās autori no Rīgas, Jūrmalas, Saldus un Bauskas. Tie ir gan amatieri, gan profesionāli fotogrāfi.



Ogres Centrālās bibliotēkas kafijas namiņš kā vieta izstādēm tika pamanīts jau ziemā, kad ierobežojumi neļāva tikties telpās un foto kluba "Ogre" fotogrāfi biežāk devās foto pastaigās. Kafijas namiņš bija vieta, kur iegādāties karstus dzērienus un sasildīties. Mājīgā telpa ir pieejama visiem cauru diennakti bez maksas. Kad ierobežojumu laikā atkārtojās situācija – tikko atklāta izstāde vairs nav pieejama skatītājiem, foto klubs "Ogre" domāja par alternatīvām izstāžu formām, tapa arī virtuālā izstāde. Tomēr gribējās parādīt skatītājiem sākotnējo drukāto ieceri un dot izstādei jaunu dzīvi. Tagad, baudot kafiju un uzkodas, namiņa viesi var iepazīt arī Ogres novada fotogrāfu un foto kluba "Ogre" autoru darbus.



"Foto sestdiena Ogrē" notiek ar Ogres novada pašvaldības atbalstu konkursā "RADI-Ogres novadam". Pateicamies Ogres Centrālajai bibliotēkai par atsaucību!

Informāciju sagatavoja Dace Voitkeviča, foto kluba "Ogre" vadītāja