Skatītājus gaida ne vien spraigs un emocijām bagāts hokejs, bet arī dažādas aktivitātes: atrakcijas, labdarības izsole un pārsteigumi pirms spēles un tās pārtraukumos.
EHL aicina apmeklēt spēli un atbalstīt komandas, kā arī piedalies labdarībā.
Ieeja pret ziedojumiem.
Ogres ledus hallē notiks vēl nebijusi "Elite Ice Challenge" hokeja spēle13 Dec Ogres ledus halle
15:00
13. decembrī plkst. 15.00 Ogres ledus hallē tiksies Entuziastu hokeja līgas (EHL) Elites divīzijas izlase un OHL līgas komanda Kyiv Capitals. Komandas aizvadīs draudzības maču, kura galvenais mērķis ir atbalstīt “KRAKEN” vienību — Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes specializēto vienību.