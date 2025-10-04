Ogres mākslas studijas izstādes atklāšana un tikšanās ar māksliniecēm

Mākslas studijā apvienojas dažādu gadu un profesiju sievietes, kurām ir patiesa interese par mākslu. Studijas dalībnieces izstādē caur glezniecību atklāj savas sajūtas redzējumu. Studijas vadītāja - Mģ. art. Astra Rubene.
Šoreiz par ziediem: reāliem, sapņainiem, stilizētiem. Katras dalībnieces gleznotais zieds atklāj kādu sajūtu: maigumu, ilgas, spēku, trauslumu vai pārvērtības. Šie darbi nav tikai par ziediem. Tie ir par sievieti – tādu, kāda viņa ir iekšēji: bagāta, daudzslāņaina, patiesa.
Izstāde bez maksas apskatāma līdz 28. oktobrim.