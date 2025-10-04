Sestdiena, 04.10.2025 21:15
Ogres mākslas studijas izstādes atklāšana un tikšanās ar māksliniecēm

4 Okt Ogres novada Kultūras centrs
14:00
4. oktobrī plkst. 14.00 Ogres novada Kultūras centra Fotoizstāžu zālē un Mazās zāles vestibilā notiks Ogres mākslas studijas gleznu izstādes "Ziedi" atklāšana un tikšanās ar māksliniecēm. Izstādē piedalās 11 dalībnieces ar vairāk nekā 50 darbiem: Vilma Staģīte, Valentīna Demidova, Dace Grīnberga, Nadežda Jukša, Mārīte Priecuma, Gunta Šmaukstele, Alda Silkalne, Liene Feldmane, Ingrīda Ķipēna, Nadīna Oskanli, Sanda Matveja.

Mākslas studijā apvienojas dažādu gadu un profesiju sievietes, kurām ir patiesa interese par mākslu. Studijas dalībnieces izstādē caur glezniecību atklāj savas sajūtas redzējumu. Studijas vadītāja - Mģ. art. Astra Rubene.

Šoreiz par ziediem: reāliem, sapņainiem, stilizētiem. Katras dalībnieces gleznotais zieds atklāj kādu sajūtu: maigumu, ilgas, spēku, trauslumu vai pārvērtības. Šie darbi nav tikai par ziediem. Tie ir par sievieti – tādu, kāda viņa ir iekšēji: bagāta, daudzslāņaina, patiesa. 

Izstāde bez maksas apskatāma līdz 28. oktobrim.

