Ceturtdiena, 09.10.2025 23:49
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:49
Elga, Elgars, Helga

Ogres Mūzikas un mākslas skolā kamermūzikas koncerts

OMMS
25 Apr
19:00
Ogres Mūzikas un mākslas skolā kamermūzikas koncerts

Ogres Mūzikas un mākslas skolā kamermūzikas koncerts

OMMS
25 Apr
19:00

25. aprīlī plkst. 19.00 OMMS Lielajā zālē (Brīvības ielā 50) norisināsies kamermūzikas koncerts, kurā uzstāsties Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mūziķi.

Koncertā uzstāsies:

Georgs Sarkisjans — vijole,

Mārtiņš Circenis — klarnete,

Ieva Upatniece — čells,

Elīna Bērtiņa — klavieres.

Programmā: BENDŽAMINS BRITENS -  Sonāte čellam un klavierēm op. 65;

ALBANS BERGS Adagio klarnetei, vijolei un klavierēm;

TOMASS DEMENGA "Vasaras vēsma II" klarnetei, čellam un klavierēm;

NINO ROTA Trio čellam, klarnetei un klavierēm.

Idejas autore Elīna Bērtiņa koncertprogrammu raksturo kā četrus kontrastus, četrus pretstatus. Četras personības un četras valodas. 20. gadsimta mūzika vienmēr ir bijusi aizraujošs un nebeidzams laikmeta izziņas avots, katra komponista savdabīgo muzikālo estētiku veido individuāla personības pieredze, atklājot neatkārtojamu rokrakstu mūzikas vēstures lapaspusēs. Koncertā satiksies Berga mistiskums, Britena filozofiskums, Demengas svaigums un Rotas itāliskais šarms, ar ko klausītājus iepazīstinās LNSO mūziķi un pianiste Elīna Bērtiņa, vienojoties elegantos kameransambļos.  

Tiekamies koncertā!

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?