Ogres Mūzikas un mākslas skolas atvērto durvju diena RADOŠI KOPĀ

29 Apr
14:00
Ogres Mūzikas un mākslas skolas atvērto durvju diena RADOŠI KOPĀ

Ogres Mūzikas un mākslas skolas atvērto durvju diena RADOŠI KOPĀ

29 Apr
14:00

29.aprīlī visi interesenti tiek aicināti apmeklēt Ogres Mūzikas un mākslas skolas atvērto durvju dienu RADOŠI KOPĀ. Pasākuma atklāšana norisināsies Mūzikas jomas Lielajā zālē, plkst. 14.00, kuru atklās OMMS direktors Atvars Lakstīgala.

14:00-16:30 pasākuma apmeklētāji varēs ieskatīties Mākslas jomas audzēkņu ikdienā un iesaistīties radošajās darbnīcās kopā ar audzēkņiem, kā arī baudīt Mūzikas jomas audzēkņu koncertus. Aktivitātes norisināsies Ogrē, Brīvības ielas garumā- OMMS Mākslas jomā, OMMS Mūzikas jomā, Ogres Vēstures un mākslas muzejā un Ogres Centrālajā bibliotēkā.


Programmā:


MŪZIKAS JOMA
14:00-14:50 OMMS Lielā zāle (Brīvības iela 50)
Vokālās nodaļas un taustiņinstrumentu nodaļas koncerts


14:00-14:30 OMMS Izstāžu zāle (Brīvības iela 11)
Pūšaminstrumentu nodaļas koncerts


14:00-14:30 Ogres Centrālā Bibliotēka, Konferenču zāle
Stīgu instrumentu nodaļas koncerts


15:30-15:45 OMMS Lielā zāle (Brīvības iela 50)
Sitaminstrumentu nodaļas koncerts


15:45-16:00 OMMS Lielā zāle (Brīvības iela 50)
OMMS orķestris


17:00 OMMS Lielā zāle- Direktora Atvara Lakstīgalas prezentācija par dažādo mūzikas instrumentu skanējumu un iespējām šos instrumentus apgūt, kā arī apmeklētāji varēs droši uzdot dažādus jautājumus par mūzikas jomu.


MĀKSLAS JOMA
14:00-15.00 Ogres Vēstures un mākslas muzejs
Tekstila mākslas nodarbība


14:00-15:00 OMMS Mūzikas jomas ēka (Brīvības iela 50)
Interešu izglītība (putniņu veidošana no ādas)


14:15-15:15 OMMS Mākslas jomas ēka (Brīvības iela)
Keramikas/porcelāna mākslas nodarbība


15:15-16:30 OMMS Mākslas jomas ēka (Brīvības iela 11)
Gleznošanas nodarbība


15:30-16:30 Ogres Centrālā Bibliotēka
Zīmēšanas nodarbība


17:00 Ekskursija pa OMMS Mākslas jomas ēku (Brīvības iela 11) un iepazīstināšana ar profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmām.

Informāciju sagatavoja Diāna Liepiņa, OMMS kultūras pasākumu organizatore

