14:00-16:30 pasākuma apmeklētāji varēs ieskatīties Mākslas jomas audzēkņu ikdienā un iesaistīties radošajās darbnīcās kopā ar audzēkņiem, kā arī baudīt Mūzikas jomas audzēkņu koncertus. Aktivitātes norisināsies Ogrē, Brīvības ielas garumā- OMMS Mākslas jomā, OMMS Mūzikas jomā, Ogres Vēstures un mākslas muzejā un Ogres Centrālajā bibliotēkā.
Programmā:
MŪZIKAS JOMA
14:00-14:50 OMMS Lielā zāle (Brīvības iela 50)
Vokālās nodaļas un taustiņinstrumentu nodaļas koncerts
14:00-14:30 OMMS Izstāžu zāle (Brīvības iela 11)
Pūšaminstrumentu nodaļas koncerts
14:00-14:30 Ogres Centrālā Bibliotēka, Konferenču zāle
Stīgu instrumentu nodaļas koncerts
15:30-15:45 OMMS Lielā zāle (Brīvības iela 50)
Sitaminstrumentu nodaļas koncerts
15:45-16:00 OMMS Lielā zāle (Brīvības iela 50)
OMMS orķestris
17:00 OMMS Lielā zāle- Direktora Atvara Lakstīgalas prezentācija par dažādo mūzikas instrumentu skanējumu un iespējām šos instrumentus apgūt, kā arī apmeklētāji varēs droši uzdot dažādus jautājumus par mūzikas jomu.
MĀKSLAS JOMA
14:00-15.00 Ogres Vēstures un mākslas muzejs
Tekstila mākslas nodarbība
14:00-15:00 OMMS Mūzikas jomas ēka (Brīvības iela 50)
Interešu izglītība (putniņu veidošana no ādas)
14:15-15:15 OMMS Mākslas jomas ēka (Brīvības iela)
Keramikas/porcelāna mākslas nodarbība
15:15-16:30 OMMS Mākslas jomas ēka (Brīvības iela 11)
Gleznošanas nodarbība
15:30-16:30 Ogres Centrālā Bibliotēka
Zīmēšanas nodarbība
17:00 Ekskursija pa OMMS Mākslas jomas ēku (Brīvības iela 11) un iepazīstināšana ar profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmām.
