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Pirmdiena, 16.11.2026 14:42
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Ogres Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu Valsts svētku koncerts Ogrē

16 Nov
18:00
Ogres Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu Valsts svētku koncerts Ogrē

Ogres Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu Valsts svētku koncerts Ogrē

16 Nov
18:00

16. novembrī plkst. 18.00 OMMS koncertzālē (Brīvības 50, Ogre),Ogres Mūzikas un mākslas skola savu mīļo Latviju sveiks 108. dzimšanas dienā ar tradicionālo Valsts svētku koncertu.

Klausītājus priecēs OMMS audzēkņu priekšnesumi - gan individuālie, gan kolektīvu (pūtēju orķestris MELODIJA, koris CIELAVIŅA, koklētāju un vijolnieku ansambļi).

Ieeja bez maksas!

16. novembrī plkst. 18.00 OMMS koncertzālē (Brīvības 50, Ogre),Ogres Mūzikas un mākslas skola savu mīļo Latviju sveiks 108. dzimšanas dienā ar tradicionālo Valsts svētku koncertu.
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