Tirgus Ogrē, laukumā pie Ogres novada Kultūras centra, būs atvērts no plkst.9.00. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šogad gadatirgū piedalīsies vairāki Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri Krievijas Federācijas izraisītā kara dēļ ir spiesti pamest savas dzīvesvietas Ukrainā un šobrīd patvērumu raduši Latvijā, arī Ogres novadā.
“Ukrainas civiliedzīvotāji ir izteikuši vēlmi piedalīties gadatirgū, pārdodot pašu darinātus rokdarbus, mākslas darbus, svečturus, rokassprādzes, pašu pagatavotus dažādus ēdienus, piemēram, Ukraiņu boršču, virtuļus, pelmeņus, pīrāgus un daudz ko citu," informē Ogres novada pašvaldības domes izpilddirektora vietniece Dana Bārbale, aicinot gan Ogres novada, gan citu pilsētu un novadu iedzīvotājus stādu tirgū pirkt ne tikai dažādus stādus, bet arī iegādāties ukraiņu darinājumus un nobaudīt viņu ēdienu, tādējādi atbalstot Ukrainas iedzīvotājus, kuri, gadatirgū pārdodot pašu darinātos priekšmetus un pašu pagatavotos ēdienus, varētu gūt kaut vai nelielus ienākumus sev vai savai ģimenei. Vairāk par pasākumu skatīt ŠEIT.
1. maijā no plkst.9.00 pavasara stādu un amatnieku, mājražotāju tirgus būs atvērts arī Suntažos pie Suntažu Kultūras nama un tirgus laukumā. Suntažu Kultūras namā 1. maijā tiek piedāvāta iespēja noskatīties arī 2021. gada labākās Latvijas filmas.
-Plkst. 10.15 studijas "Animācijas Brigāde" animācijas filmiņas pirmsskolas un sākumskolas bērniem “Dusmukule”, “Zaķu lielā diena", “Eži un lielpilsēta”. Ieejas maksa 1 eiro.
-Plkst. 11.00 režisores Daces Pūces spēlfilma “Bedre”. No Latvijas puses filma tika izvirzīta “Oskara” balvas nominācijai.
-Plkst. 13.00 režisores M. E. Martinsones spēlfilma "Tizlenes".
-Plkst. 15.00 režisora Matīsa Kažas spēlfilma “Wild East. Kur vedīs ceļš.”
Ieejas maksa uz pieaugušo filmu seansiem 3 eiro. Vairāk par pasākumu skatīt ŠEIT.
Citi kultūras pasākumi Ogres novadā 1. maijā:
-Plkst.11.00 Ķeguma Tautas namā meistarklase "Sajūti Purvīti". Vairāk par pasākumu skatīt ŠEIT.
-Plkst.14.00 Lielvārdes Kultūras namā muzikāla deju izrāde “Justīnes stāsts”. Vairāk par pasākumu skatīt ŠEIT.
-Plkst. 14.00 Taurupes skolas parkā pie Taurupes muižas brīvdabas koncerts - Latvijas valsts svētkiem veltīta koncertprogramma "Mana dziesma Latvijai", muzicē grupa ERIDANA. Vairāk par pasākumu skatīt ŠEIT.