3 Jūn
11:00
3 Jūn
11:00

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2022 “Par atbalstu svētkos Ogres novada iedzīvotājiem” Ogres novada pašvaldība piešķir vienreizēju finansiālu atbalstu 150 eiro apmērā nozīmīgā laulības jubilejā. Tiesības saņemt šo atbalstu ir laulātajiem, sasniedzot 50, 60 un 70 gadu laulības jubileju, ja abu laulāto deklarētā dzīvesvieta ir Ogres novada administratīvajā teritorijā.

Ogres novada pašvaldība šī gada 3. jūnijā plkst. 11.00 Ogres novada Kultūras centra Mazajā zālē organizē svinīgu pasākumu un aicina laulātos pārus, kuriem laika posmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. aprīlim sasniegta 50, 60, vai 70 gadu laulības jubileja, līdz šī gada 20. maijampieteikties dalībai šajā pasākumā, kurā viņi tiks īpaši godināti un saņems arī naudas atbalstu.

Dalībai pasākumā pāri aicināti pieteikties Ogres novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā Brīvības ielā 35, Ogrē, (Ogres Centrālās bibliotēkas jaunajā ēkā) personīgi vai pa tālruni 65023466, vai Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, tālrunis 65054700.

Pāriem, kuri neplāno piedalīties svinīgajā godināšanas pasākumā, Ogres novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 7/2022 “Par atbalstu svētkos Ogres novada iedzīvotājiem” paredzēto finansiālo atbalstu var pieprasīt, iesniedzot Ogres novada pašvaldībā iesniegumu. Pēc pieprasītāja izvēles atbalsts tiks izmaksāts skaidrā naudā vai ieskaitīts iesniegumā norādītajā norēķinu kontā.

