Ogres novada Sociālajā dienestā notiks no Ukrainas ieceļojošo iedzīvotāju tikšanās

11. aprīlī no plkst. 16.00 līdz 18.00 Ogres novada Sociālā dienesta telpās Upes prospektā 16 notiks no Ukrainas ieceļojošo iedzīvotāju tikšanās neformālā gaisotnē, kuras laikā Ogrē un Ogres novadā ieceļojošie ukraiņi varēs iepazīties savā starpā, kopīgi pārrunāt sev aktuālos jautājumus, pieredzi un būt kopā ar saviem tautiešiem.Tikšanās laikā bērnus pieskatīs un ar viņiem kopā radoši darbosies Ģimenes atbalsta centra audzinātājas.

Pasākuma mērķis ir mazināt vientulības un pamestības sajūtu, sniegt emocionālu atbalstu tiem ukraiņu cilvēkiem, kuri dzīvo pie privātpersonām un ir zaudējuši iespēju būt kopā ar saviem tautiešiem.

Lūgums Ogres un Ogres novada iedzīvotājus, kuri izmitinājuši cilvēkus no Ukrainas, informēt viņus par plānoto tikšanos.

11.04.2022 от 16:00 - 18:00 в социальной службе Огрского края по адресу проспект Упес 16, состоится неформальная встреча жителей Украины, во время которой украинцы, проживающие в г.Огрe и Огрском крае, смогут познакомиться друг с другом, обсудить актуальные вопросы, опыт и быть вместе со своими соотечественниками.

Во время встречи за детьми будут присматривать и с ними творчески работать педагоги Центра поддержки семьи.

Цель мероприятия – уменьшить чувство одиночества и заброшенности, оказать эмоциональную поддержку тем украинцам, которые живут у частныx лиц, дать возможность быть со своими соотечественниками.

Просим жителей г.Огрe и Огрского края, которые разместили людей из Украины, сообщить о планируемой встрече.

