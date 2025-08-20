Trešdiena, 20.08.2025 14:30
Bernhards, Boriss
Ogres novada un pilsētas svētki

Ogres novada un pilsētas svētki

22. un 23. augustā priecēs Ogres novada un pilsētas svētki! 22. augustā, piedaloties aizraujošās aktivitātēs un satiekot radošus ļaudis, iepazīs Ogres novada pilsētas un pagastus, baudīs sirsnīgus Ogres novada amatiermākslas kolektīvu koncertus, laiskosies brīvdabas kinoseansā un lustēsies svētku ballē. 23. augustā ļausies mūzikai un dejām koncertos dažādām gaumēm, sportos un jutīs līdzi sportistiem, vēros laivu parādi, baudīs mākslu, kino, uguņošanu un citus aizraujošus notikumus Ogres pilsētvidē.

