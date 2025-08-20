Ogres novada un pilsētas svētki22 -23 Aug Ogre
09:00
22. un 23. augustā priecēs Ogres novada un pilsētas svētki! 22. augustā, piedaloties aizraujošās aktivitātēs un satiekot radošus ļaudis, iepazīs Ogres novada pilsētas un pagastus, baudīs sirsnīgus Ogres novada amatiermākslas kolektīvu koncertus, laiskosies brīvdabas kinoseansā un lustēsies svētku ballē. 23. augustā ļausies mūzikai un dejām koncertos dažādām gaumēm, sportos un jutīs līdzi sportistiem, vēros laivu parādi, baudīs mākslu, kino, uguņošanu un citus aizraujošus notikumus Ogres pilsētvidē.