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Sestdiena, 04.07.2026 05:58
Sandijs, Sandis, Uldis, Ulvis

Ogres novada un pilsētas svētki

21 -22 Aug Ogre
10:00
Ogres novada un pilsētas svētki

Ogres novada un pilsētas svētki

21 -22 Aug Ogre
10:00

21. un 22. augustā priecēs Ogres novada un pilsētas svētki, kad visa pilsēta skanēs un svinēs no visas sirds!

21. augustā atzīmēs Ogres novada svētkus ar vietējo uzņēmēju dižošanos, Ogres novada amatiermākslas kolektīvu koncertiem un Ogres novada Kultūras centra pūtēju orķestra "Horizonts" lielkoncertu kopā ar mūziķiem Lauri Valteru, Nikolaju Puzikovu, Kati Kokamegi un Tomu Kalderauski. Vakarā Ogres novada svētkos Ogres upi izgaismos tradicionālā laivu parāde, savukārt pilsētas skvērā par lustīgām dejām un zaļumballes noskaņu rūpēsies grupa "Apvedceļš".

22. augustā ar koncertiem un aizraujošām aktivitātēm visas dienas garumā svinēs Ogres pilsētas svētkus. Uz pilsētas skvēra skatuves svētkos sveiks grupa "Pienvedēja piedzīvojumi", dziedātāja Emilija, grupa "Very Cool People", dziedātāja Paula Saija, reperis Edavārdi un mūziķe Daniela Mase. Citviet pilsētā būs iespēja baudīt Ievas Akurateres koncertu"Diena pirms "Baltijas ceļa"", kamerkoncertu "Skaistākie vārdi tev..." un jauno mūziķu uzstāšanos. Jauniešus svētkos gaida enerģiju uzlādējošas aktivitātes festivālā "Ekstāze". Neizpaliks arī svētku uguņošana, Ogres pašvaldības iestāžu un uzņēmēju veidotās aktivitātes un dejas līdz pat rīta gaismai.

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