Ogres novada uzņēmēju vakara tirdziņš Ogrē

Tirdziņā varēs iegādāties mājās cepto maizi un gardumus no ZS “Bricēni”, dažādus nenogatavinātā mājas siera veidus no “Lapsu mājas siers” un izslavētos ZS “Stradi” kūpinājumus un gaļas kulinārijas produktus. Krūmcidoniju marmelādi, džemus, ogu-augļu čipsus un citus našķus varēs atrast “Mētru gardumi” stendā. Bet, ja kārojas kāds riekstu un sēklu sviests, dažādus to veidus varēs atrast pie “Mamma rieksto”. Garšu pasauli iepazīt ar pašu meistarotiem garšvielu maisījumiem un tējām aicinās “Manas Garšas”. Kārumniekus iepriecinās šokolādes saldumi no “Rembates šokolāde”, gardie cepumi no SIA “Māris & co” konditorejas un skaistās piparkūkas ar dabīgo glazūru no “Ķeipenes piparkūkas”. Apmeklētāji varēs mieloties ar “Albertīnes saldējums” ražoto mājas saldējumu un sorbertiem pašu ceptā kraukšķīgā vafeles konusiņā.

No plašā “Mr.Plūme” sidra darītavas dzērienu klāsta katram būs iespēja atrast un iegādāties sev tīkamāko sidru - sauss, pussauss vai salds ābolu sidrs, vintage sidrs vai apiņots sidrs. Kā arī noteikti jānobauda pussausais sidrs ar mežāboliem. Dažādus gardus augļu un ogu vīnus un sidrus piedāvās arī vīna darītava “Lauskis”.

Šajā vakarā būs iespēja papildināt savu garderobi ar skaistām kleitām atlikušajai vasarai, kā arī iegādāties kardiganu vēsākam laikam vai ērtu ikdienas tērpu no apģērbu zīmola “KRAAA”, savukārt zīmols “MAANA” būs sarūpējis plašu pašu veidotu aksesuāru klāstu – skaistas matu stīpiņas, bantes, auskarus, briļļu ķēdītes un kaklarotas.

Apmeklētājiem būs iespēja iegādāties arī krūzīšu paliktnīšus, svečturus, priekšautus un citus priekšmetus, ko rotā oriģinālais ogrēnieša Alvila Hinca radītais “Saules ritms” ornaments.

Pasākuma vietas zaļajā stūrītī vienkārši audzējamu, izturīgu un viegli kopjamu ziemciešu un graudzāļu stādus piedāvās stādu audzētava “Saules pļavas”. Savukārt peoniju stādus no savas fantastiskās kolekcijas un dažādas ziemcietes no Suntažiem būs atveduši stādu audzētava “Spainīši”.­­

Tirdziņa laikā balsojot, apmeklētājiem būs iespēja noteikt labāko tirgotāju un piedalīties novada uzņēmēju sarūpēto dāvanu izlozē no bagātīgā “Uzņēmēju dāvanu groza”.

Visa vakara gaitā ar jauniem muzikāliem izaicinājumiem klausītāju sirdis sildošu īpašu noskaņu uzburt palīdzēs dzīvā mūzika jaunās mūziķes Loretas Māliņas izpildījumā.

Aicinām apmeklēt tirdziņu un atbalstīt ar saviem pirkumiem vietējos uzņēmējus!

Tirdziņa organizatori “Ogres Attīstības Biedrība” un projekts “Ogre rullē”.