Izrādes radošā komanda: režija – Jānis Kaijaks, kostīmi – Ilze Kupča-Ziemele, scenogrāfija – Māris Ruskulis, vokālā pedagoģe – Ilze Miezere, gaisma, skaņa – Austra Matveja, Ansis Imaks, Agris Dzedons, grims – Annija Karīna Norberte, radošā direktore – Ieva Rodiņa.
Lomās: Antonija – Astra Kolberga, Dūdars – Guntars Arājs, Aleksis – Ernests Greizis, Elīna – Katrīna Anna Andersone vai Linda Lūsa, Kārlēns – Mārcis Broks, Rūdis – Mārtiņš Apsītis, Pindaks – Edijs Čibels vai Juris Gasparovičs, Pindacīša – Daiga Krūmiņa, Ieviņa – Ramona Rubene vai Katrīna Anna Andersone, Pičuks – Juris Jurāns, Auce – Madara Juška-Grundberga, Joske – Herberts Legants vai Kristians Rinalds Ģērmanis, Zāra – Annija Norberte, Ābrams – Andris Peismalietis, Tomulīša – Inta Bērziņa vai Inese Pivare, Bebene – Lauma Straume vai Sarmīte Krauze, Tonīte – Rūta Anna Freimane.