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Piektdiena, 05.06.2026 22:33
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Ogres teātra izrāde "Skroderdienas Silmačos"

13 Jūn Taurupes brīvdabas estrāde
19:00
Ogres teātra izrāde "Skroderdienas Silmačos"

Ogres teātra izrāde "Skroderdienas Silmačos"

13 Jūn Taurupes brīvdabas estrāde
19:00

13. jūnijā plkst. 19.00 Taurupes brīvdabas estrādē bez maksas būs skatāma Ogres teātra izrāde “Skroderdienas Silmačos”. ““Skroderdienās” kopā saplūst daudzas svarīgas komponentes – Līgo svētku nozīme, Blaumaņa iekodētais latviskums gan tēlos, gan attiecībās un kopābūšana, ko var pielīdzināt sadziedāšanās fenomenam, kad visi esam vienā ritmā un elpā,” norāda Ogres teātra režisors Jānis Kaijaks.

Izrādes radošā komanda: režija – Jānis Kaijaks, kostīmi – Ilze Kupča-Ziemele, scenogrāfija – Māris Ruskulis, vokālā pedagoģe – Ilze Miezere, gaisma, skaņa – Austra Matveja, Ansis Imaks, Agris Dzedons, grims – Annija Karīna Norberte, radošā direktore – Ieva Rodiņa. 

Lomās: Antonija – Astra Kolberga, Dūdars – Guntars Arājs, Aleksis – Ernests Greizis, Elīna – Katrīna Anna Andersone vai Linda Lūsa, Kārlēns – Mārcis Broks, Rūdis – Mārtiņš Apsītis, Pindaks – Edijs Čibels vai Juris Gasparovičs, Pindacīša – Daiga Krūmiņa, Ieviņa – Ramona Rubene vai Katrīna Anna Andersone, Pičuks – Juris Jurāns, Auce – Madara Juška-Grundberga, Joske – Herberts Legants vai Kristians Rinalds Ģērmanis, Zāra – Annija Norberte, Ābrams – Andris Peismalietis, Tomulīša – Inta Bērziņa vai Inese Pivare, Bebene – Lauma Straume vai Sarmīte Krauze, Tonīte – Rūta Anna Freimane.

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