Ceturtdiena, 09.10.2025 23:49
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:49
Elga, Elgars, Helga

"Ogres Vilku" sezona turpinās

23 Apr
13:00
"Ogres Vilku" sezona turpinās

"Ogres Vilku" sezona turpinās

23 Apr
13:00

Kaut arī lielās florbola kaislības beidzās pirms Lieldienām "Cēsu Lekringam" izcīnot čempiona titulu "Elvi" līgā, "Ogres Vilku" sezona turpinās. Šīs nedēļas nogalē Ogrē un nākamās nedēļas nogalē Rīgā norisināsies pārspēles, kurā tiks noskaidrots, kura no komandām nākamā gadā cīnīsies "Elvi" florbola līgā. Ogrēniešu pretinieki būs "RTU/Rockets", kas pirms diviem gadiem nomainīja "Ogres Vilkus" Latvijas stiprākā līgā.

Pārspēļu sērija risināsies līdz divām uzvarām un pirmā spēle notiks sestdien, 23. aprīlī plkst. 19.00 Ogres 1. vidusskolas zālē. Nākamā notiks 30. aprīlī plkst. 19.00 Rīgā ""Rimi olimpiskajā centrā un ja būs nepieciešama tad 1. maijā plkst. 19.00 turpat notiks izšķirošā spēle.


Sestdien,23.aprīlī varēs just līdzi arī "Ogres Vilku" jaunatnes komandu spēlēm Ogres 1. vidusskolā, kas spēkosies ar FK ""Kurši vienaudžiem. Plkst. 13.00 notiks U14 komandu duelis, bet plkst. 15.00 laukumā dosies U16 jaunieši.


Tā kā Covid-19 jauniešu čempionāts sākās tikai šī gada sākumā un vēl bija pauze pa vidu, tad šobrīd bērniem un jauniešiem nākas iespringt lai visi spētu izspēlēt savas spēles. Liels izaicinājums ir saplānot sporta zāles, jo Covid-19 savu ietekmi ir atstājis uz visiem sporta veidiem. Tāpēc nākamā nedēļā "Ogres Vilki"" komandas dosies vairākos izbraukumos – uz Kocēniem, Ulbroku, Liepāju, Cēsīm un Rīgu.


Nāciet atbalstiet florbola kluba "Ogres Vilki" komandas klātienē gan mājas spēlēs, gan izbraukumos!

Informāciju sagatavoja Agris Stukāns, florbola kluba Ogres vilki pārstāvis

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?