Pārspēļu sērija risināsies līdz divām uzvarām un pirmā spēle notiks sestdien, 23. aprīlī plkst. 19.00 Ogres 1. vidusskolas zālē. Nākamā notiks 30. aprīlī plkst. 19.00 Rīgā ""Rimi olimpiskajā centrā un ja būs nepieciešama tad 1. maijā plkst. 19.00 turpat notiks izšķirošā spēle.
Sestdien,23.aprīlī varēs just līdzi arī "Ogres Vilku" jaunatnes komandu spēlēm Ogres 1. vidusskolā, kas spēkosies ar FK ""Kurši vienaudžiem. Plkst. 13.00 notiks U14 komandu duelis, bet plkst. 15.00 laukumā dosies U16 jaunieši.
Tā kā Covid-19 jauniešu čempionāts sākās tikai šī gada sākumā un vēl bija pauze pa vidu, tad šobrīd bērniem un jauniešiem nākas iespringt lai visi spētu izspēlēt savas spēles. Liels izaicinājums ir saplānot sporta zāles, jo Covid-19 savu ietekmi ir atstājis uz visiem sporta veidiem. Tāpēc nākamā nedēļā "Ogres Vilki"" komandas dosies vairākos izbraukumos – uz Kocēniem, Ulbroku, Liepāju, Cēsīm un Rīgu.
Nāciet atbalstiet florbola kluba "Ogres Vilki" komandas klātienē gan mājas spēlēs, gan izbraukumos!
Informāciju sagatavoja Agris Stukāns, florbola kluba Ogres vilki pārstāvis