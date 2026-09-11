Ogres Zilo kalnu dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Plānu Ogres novada pašvaldības aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” un Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā Latvijas Universitātes Medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes Bioloģijas institūts. Plāns izstrādāts periodam no 2027. gada līdz 2039. gadam.
Dabas parks “Ogres Zilie kalni” ir "Natura 2000" teritorija, kas izveidota, lai saglabātu unikālo Ogres Zilo kalnu osu grēdu, tās dabas vērtības un ainavu, vienlaikus nodrošinot teritorijas ilgtspējīgu rekreācijas un izglītības funkciju. Plāna izstrādes laikā veikta teritorijas dabas vērtību inventarizācija, izvērtēti galvenie apdraudējumi un izstrādāti priekšlikumi teritorijas turpmākajai apsaimniekošanai, attīstībai un uzturēšanai.
Priekšlikumus par dabas aizsardzības plānu aicinām iesniegt sanāksmē vai rakstiski no šī gada 15. septembra līdz 28. septembrim. Plašāka informācija pieejama vietnē www.ogresnovads.lv.