Izrāde “Lote un Lieldienas”veidota kā detektīvstāsts, kas balstīts uz patiesiem notikumiem, talkā ņemot grāmatu lasītājiem un animācijas filmu cienītājiem jau labi pazīstamo tēlu – igauņu rakstnieka Andrusa Kivirehka radīto suņu meiteni Loti no Izgudrotāju ciema. Gatavojoties svētkiem, lielajā burzmā un steigā ir pazudušas Lieldienu olu krāsas! Kā lai tagad nokrāso Lieldienu olas un kas tad tās par Lieldienām, bez krāsainām un skaistām oliņām? Suņu meitenei Lotei allaž kabatā ir padoms, lai atrisinātu jebkuru situāciju un samilzušu problēmu. Lote apņemas izglābt Lieldienu zaķi no graujošas katastrofas.
Izrāde domāta bērniem no 2 gadu līdz pat 10 gadu vecumam un ģimenēm. Tās notikumi pamāca, kā saspringtās situācijās saglabāt mieru, jo tikai ar skaidru un mierīgo prātu raugoties, var saskatīt risinājumu.
Liepājas Leļļu teātris šogad svin savu 33. jubileju. Šo gadu laikā iestudētas vairāk nekā 100 izrādes – no klasikas līdz mūsdienīgiem meklējumiem un oriģināldramaturģijai. Skatītāji iecienījuši Liepājas Leļļu teātra izrādes un veidotos pasākumus ne tikai teātra zālē pašā Liepājas sirdī – Rožu laukumā, bet gaida mūs ciemos arī citviet Latvijā un ārvalstīs.Liepājas Leļļu teātris sadarbojas ar profesionāliem režisoriem, nodrošinot augstu māksliniecisko kvalitāti.
Režisore LELDE KAUPUŽA
Lomās: VIJA MEŽALE, DENISA BRAŠA, SIGNE APSE UN INGARS GUDERMANIS
Māksliniece :KRISTĪNE DEKOVICE
Gaismu mākslinieks: JĀNIS BRAŠS
Skaņu mākslinieks: KRISTAPS ŽILINSKIS
Informāciju sagatavoja Inga Žilinska, Ogresgala Tautas nama vadītāja