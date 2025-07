Ogresgrīvas pusmuižas vakara tirdziņš

18. jūlijā no plkst. 17.00 līdz 21.00 Ogresgrīvas pusmuižas atjaunotajā staļļa ēkā un tās pagalmā (Ogrē, Rīgas ielā 14a) notiks vasarīgs vakara tirdziņš. Pasākumā piedalīsies sešpadsmit mājražotāji un amatnieki no Ogres novada, kā arī viesosies mazie uzņēmēji no tuvējiem novadiem. Par muzikālo noskaņu rūpēsies Kārlis Derums ar labi zināmām un iemīļotām dziesmām ģitāras pavadījumā. Savukārt bērniem būs iespēja radoši izpausties darbnīcā kopā ar mākslinieci Signi Kraukli.