ONKC
23 Apr
12:00
ONKC
23 Apr
12:00

23. aprīlī plkst. 12.00 Ogres novada Kultūras centra (ONKC) Lielajā zāle norisināsies ONKC dāmu deju kopas ASTRAS (vadītāja Māra Gulbe) 20 gadu jubilejas sadraudzības koncerts VIZBUĻU PUTENIS. Koncertā dāmu kopas ASTRAS dejotājas demonstrēs dažādas pasaules dejas, kurāskā smalks pavediens ievijies gan kāds valša gabals, gan arī polkas lēciens un tango ritmi.

Ar deju priekšnesumiem ASTRAS sveiks un koncerta apmeklētājus priecēs draugu kolektīvi no visas Latvijas - dāmu deju kopas VIJA, AIVAS, KAMENE, VĒLREIZ, SNIEGAROZES, PREILENES, ASPAZIJAS un DĪVA.


Ar dziesmām koncerta programmu kuplinās Ogres novada Kultūras centra vokālas studijas SVILPASTES dalībnieki.


Biļetes uz koncertu var iegādāties internetā, Ogres novada Kultūras centra kasē un Biļešu paradīzes tīklā. Biļetes cena EUR 2.

Pasākums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.

OgreNet iesaka

