Ar deju priekšnesumiem ASTRAS sveiks un koncerta apmeklētājus priecēs draugu kolektīvi no visas Latvijas - dāmu deju kopas VIJA, AIVAS, KAMENE, VĒLREIZ, SNIEGAROZES, PREILENES, ASPAZIJAS un DĪVA.
Ar dziesmām koncerta programmu kuplinās Ogres novada Kultūras centra vokālas studijas SVILPASTES dalībnieki.
Biļetes uz koncertu var iegādāties internetā, Ogres novada Kultūras centra kasē un Biļešu paradīzes tīklā. Biļetes cena EUR 2.
Pasākums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.