Operetes teātra koncertā Ogrē piedalīsies ukraiņu soliste
Kijivas (Ukraina) Nacionālā akadēmiskā operetes teātra soliste Marianu Bodnar un Operetes teātra simfoniskā orķestra diriģents Atvars Lakstīgala koncertprogrammā "Musique d'amour" ("Mīlestības mūzika"). Ginta Ivuškāna foto

Leta
15 Mai
19:00

Svētdien, 15.maijā, Ogres novada Kultūras centrā norisināsies Operetes teātra koncerts Musique d'amour, kurā īpašo viesu statusā piedalīsies Kijivas Nacionālā akadēmiskā operetes teātra soliste Mariana Bodnara, vijolnieks Raimonds Ozols un tenors Guntars Ruņģis, informēja Operetes teātris.

Koncertprogrammu "Musique d'amour" bez maksas varēs apmeklēt Ukrainas iedzīvotāji, kuri šobrīd uzturas Ogres novadā. Operetes teātris interesentus aicina pieteikties bezmaksas ielūgumiem, sūtot ziņu uz Operetes teātra e-pastu. 

Kijivas Nacionālā akadēmiskā operetes teātra soprāns Mariana Bodnara operdziedāšanu mācījusies Svētās Cecīlijas konservatorijā Romā un Kijevas Nacionālajā universitātē. Savas dziedāšanas un aktiermeistarības prasmes viņa ir papildinājusi pie atzītiem pedagogiem dažādās meistarklasēs visā pasaulē. Operdziedātāja ir regulāri piedalījusies starptautiskos festivālos un muzikālos projektos.

Kā norāda Operetes teātris, Latvijas Nacionālās operas un baleta solists un viens no slavenajiem "Trim tenoriem" Guntars Ruņģis jau iepriekšējos gados ir viņš piedalījies gan koncertos, gan dažādās operetēs. Koncertā "Musique d'amour" viņš izpildīs operešu tenora ārijas. Koncertā piedalīsies arī Sonora Vaice, Anta Jankovska, Laura Purena-Kancāne, Patrīcija Kozlovska, Kārlis Rūtentāls, Dainis Kalnačs un Nauris Indzeris. Pavadījumu izpildīs Operetes teātra simfoniskais orķestris diriģenta Atvara Lakstīgalas vadībā.

